В Раде подготовили "банковский" законопроект, включенный в меморандум с МВФ
Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики намерен зарегистрировать так называемый "банковский" законопроект, принятие которого является условием сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.
Об этом написал глава комитета Даниил Гетманцев на своей странице в Facebook.
"Только что подписал банковский законопроект, который планируем завтра зарегистрировать. Принятие законопроекта позволит обеспечить соответствие нашей системы банковского надзора передовым практикам", – написал Гетманцев.
Согласно законопроекту, Национальному банку будет предоставлено право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рисковости их деятельности.
Для укрепления корпоративного управления в банках законопроектом также предлагается ужесточить требования к набсовету финучреждения, а также к системе внутреннего контроля и управления рисками.
Помимо этого, предлагается ввести новую структуру и требования к капиталу банков, "что позволит им оставаться стабильными, в том числе в кризисные периоды".
Напоминаем:
В рамках программы финансирования stand by Украина взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.
В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.
Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков.
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Экономическая правда
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