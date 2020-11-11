В Раде подготовили "банковский" законопроект, включенный в меморандум с МВФ

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики намерен зарегистрировать так называемый "банковский" законопроект, принятие которого является условием сотрудничества Украины и Международного валютного фонда.

Об этом написал глава комитета Даниил Гетманцев на своей странице в Facebook.

"Только что подписал банковский законопроект, который планируем завтра зарегистрировать. Принятие законопроекта позволит обеспечить соответствие нашей системы банковского надзора передовым практикам", – написал Гетманцев.

Согласно законопроекту, Национальному банку будет предоставлено право устанавливать банкам индивидуальный размер экономических нормативов в зависимости от рисковости их деятельности.

Для укрепления корпоративного управления в банках законопроектом также предлагается ужесточить требования к набсовету финучреждения, а также к системе внутреннего контроля и управления рисками.

Помимо этого, предлагается ввести новую структуру и требования к капиталу банков, "что позволит им оставаться стабильными, в том числе в кризисные периоды".

Напоминаем:

В рамках программы финансирования stand by Украина взяла на себя обязательства внести изменения в закон о банковской деятельности, подготовленные совместно с МВФ и Всемирным банком.

В частности, до конца ноября 2020 года Украина планировала ввести требования для устранения пробелов в отношении надежных практик корпоративного управления в контексте рекомендаций Базельского Комитета 2015 по корпоративному управлению для банков.

Помимо этого, предусматривалось создание условий для предоставления НБУ правовых полномочий по калибровке требований по капиталу и ликвидности на основе профиля риска банка, а также усиление требований по лицензированию и требований к акционерам банков.

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Экономическая правда