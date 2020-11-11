Официальный курс: гривна послабла к доллару и усилилась к евро
Среда, 11 ноября 2020, 18:46
Национальный банк ослабил официальный курс гривны к доллару на 4 копейки, установив его на 12 ноября на уровне 28,16 гривны.
Об этом говорится в данных регулятора.
Официальный курс гривни к евро усилился и установился на уровне 33,14 грн (на 11 ноября - 33,20 гривны).
Напоминаем:
11 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривны.
11 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.
Экономическая правда
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