Закрытие межбанка: гривна немного ослабла
11 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.
Об этом сообщает Finance.ua.
На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:
Доллар США - 28,18 - 28,19 гривны;
Евро - 33,11 - 33,12 гривны.
На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,14 - 28,38 гривны. Евро покупают по 33,03 гривны, продают по 33,45 гривны.
На "черном" рынке доллар торгуется по 28,29 - 28,35 гривны, евро - 33,17 - 33,29 гривны.
Напоминаем:
10 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривны.
Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 3 копейки, установив его на 11 ноября на уровне 28,12 гривны.
11 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривны.
Экономическая правда
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