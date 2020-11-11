Закрытие межбанка: гривна немного ослабла

11 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,18 - 28,19 гривны.

Об этом сообщает Finance.ua.

На 16:59 средние курсы валют на межбанке были следующими:

Доллар США - 28,18 - 28,19 гривны;

Евро - 33,11 - 33,12 гривны.

На наличном рынке котировки гривны к доллару составляют 28,14 - 28,38 гривны. Евро покупают по 33,03 гривны, продают по 33,45 гривны.

На "черном" рынке доллар торгуется по 28,29 - 28,35 гривны, евро - 33,17 - 33,29 гривны.

Напоминаем:

10 ноября котировки гривны к доллару на закрытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривны.

Национальный банк укрепил официальный курс гривны к доллару на 3 копейки, установив его на 11 ноября на уровне 28,12 гривны.

11 ноября котировки гривны к доллару на открытии межбанка установились на уровне 28,15 - 28,17 гривны.

Экономическая правда