За январь-сентябрь 2020 банки заработали почти 40 миллиардов - НБУ
Прибыль банков с января составила 37,6 миллиарда гривен. Также растут кредитные портфели и объемы депозитов.
Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.
Прежде всего, с ослаблением карантина и снижением учетной ставки оживился спрос населения и бизнеса на кредиты.
Портфель чистых гривневых кредитов бизнеса показал + 3% за третий квартал, хотя это остается на 6% меньше прошлого года. Кредиты населению составляли + 3,9% к прошлому кварталу и -8,8% до 2019 года.
Объем депозитов также увеличивался: гривневые вклады выросли на 1,2% (+ 27% к прошлому году), долларовые - на 1,3% (+ 5,3% к прошлому году).
НБУ отмечает, что в фокусе остается надлежащая оценка банками рисков, ведь потери от ухудшения качества кредитного портфеля и в дальнейшем будут главным вызовом для прибыльной деятельности банков.
Прибыль банков за 9 месяцев 2020 составил 37,6 млрд грн.
В Нацбанке отмечают, что ухудшение результатов в прошлогодних показателей на 22% является влиянием формирования резервов под ожидаемые убытки.
Темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов оставались самыми низкими за последние 4 года.
Главным фактором неопределенности для финансового результата банков остается объем отчислений в резервы под обесценение качества кредитного портфеля.
Экономическая правда
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