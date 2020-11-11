За январь-сентябрь 2020 банки заработали почти 40 миллиардов - НБУ

Прибыль банков с января составила 37,6 миллиарда гривен. Также растут кредитные портфели и объемы депозитов.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Прежде всего, с ослаблением карантина и снижением учетной ставки оживился спрос населения и бизнеса на кредиты.

Портфель чистых гривневых кредитов бизнеса показал + 3% за третий квартал, хотя это остается на 6% меньше прошлого года. Кредиты населению составляли + 3,9% к прошлому кварталу и -8,8% до 2019 года.

Объем депозитов также увеличивался: гривневые вклады выросли на 1,2% (+ 27% к прошлому году), долларовые - на 1,3% (+ 5,3% к прошлому году).

НБУ отмечает, что в фокусе остается надлежащая оценка банками рисков, ведь потери от ухудшения качества кредитного портфеля и в дальнейшем будут главным вызовом для прибыльной деятельности банков.

Прибыль банков за 9 месяцев 2020 составил 37,6 млрд грн.

В Нацбанке отмечают, что ухудшение результатов в прошлогодних показателей на 22% является влиянием формирования резервов под ожидаемые убытки.

Темпы роста чистого комиссионного и процентного доходов оставались самыми низкими за последние 4 года.

Главным фактором неопределенности для финансового результата банков остается объем отчислений в резервы под обесценение качества кредитного портфеля.

Экономическая правда