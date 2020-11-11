"Карантин выходного дня": транспорт будет работать
На время "карантина выходного дня" транспорт будет работать по расписанию, авиаперевозки - без ограничений.
Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.
Внутренний транспорт будет работать с ограничением в количестве мест: "Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения ".
Министр также отметил проверке условий въезда/выезда для украинских граждан в стране направления при поездках за границу.
Напомним:
В среду, 11 ноября Кабинет министров ввел в Украине так называемый карантин выходного дня.
Экономическая правда
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