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"Карантин выходного дня": транспорт будет работать

Среда, 11 ноября 2020, 16:11
 

На время "карантина выходного дня" транспорт будет работать по расписанию, авиаперевозки - без ограничений.

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий.

Внутренний транспорт будет работать с ограничением в количестве мест: "Автотранспорт, в том числе маршрутные такси, троллейбусы, трамваи и железная дорога будут перевозить пассажиров в количестве мест для сидения. Это касается городского, пригородного, междугородного, внутриобластного и межобластного сообщения ".

Министр также отметил проверке условий въезда/выезда для украинских граждан в стране направления при поездках за границу.

Напомним:

В среду, 11 ноября Кабинет министров ввел в Украине так называемый карантин выходного дня.

Экономическая правда

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Мининфраструктуры карантин

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