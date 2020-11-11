Украина планирует выделять на авиапромышленность 2 миллиарда ежегодно – премьер

Премьер Денис Шмыгаль заявил, что Кабмин утвердит концепцию программы развития авиапромышленности до 2030 года, которая предусматривает финансирование отрасли примерно на 2 млрд грн ежегодно.

Об этом он заявил на заседании правительства.

"На прошлой неделе мы представили экономический аудит государства, где четко обозначили потенциал Украины в различных отраслях и векторы экономического развития до 2030 года. Много говорилось о необходимости перехода от сырьевой к высокотехнологичной экономике, создании и экспорте высокотехнологичной продукции - машиностроения-е, электроника, космическая отрасль, авиастроительство.

Сегодня мы утвердим концепцию государственной программы развития авиапромышленности до 2030 года", - рассказал Шмыгаль.

"Проблемы известны и четко понятны: с 2016 года не выпустили ни одного серийного самолета, сборочное производство убыточно, новые рынки не развиваются, средства не реинвестируются. Также есть проблема отсутствия европейской сертификации украинских самолетов, невключеность в мировую производственную кооперацию.

Базовый вариант программы предусматривает финансирование авиаотрасли со стороны государства примерно на 2 млрд грн ежегодно, это позволит восстановить полномасштабное производство гражданских самолетов и освоить полный процесс производства вертолетов. Объем реализованной продукции в случае реализации программы оценивается экспертами в 300-350 млрд грн", - добавил премьер.

Экономическая правда