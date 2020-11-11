Как пострадает реклама в медиа в 2020 году - исследование

Из-за пандемии мировые расходы на рекламу в медиа сократились на 4,5%, больше всего рынок просядет в Испании и Италии.

Об этом пишет исследовательская компания eMarketer.

В 2020 году расходы на медиа-рекламу составят 614 миллиардов долларов, что на 4,5% меньше, чем в прошлом году. Докарантинни прогнозы ожидали роста отрасли на 7%.

Ожидается, что рынок вернется в норму уже в следующем году и достигнет почти 700 миллиаров долларов. Произойдет это благодаря оживлению сегмента цифровой рекламы с темпом роста более 16% в 2021 году.

Компания пересмотрела прогнозы ряда стран из-за их показателей во втором квартале - некоторые оказались слишком оптимистичными, некоторые - наоборот, недооцененными. Единственной страной, что не испытывает сокращение рынка, стал Китай - его рынок вырастет на 0,3%.

Больше всего улучшились прогнозы для США. Ранее ожидалось падение медиа-рекламы на 6,8%, теперь - на 4,1%. Так, расходы на е-commerce смогли компенсировать сокращение в сферах, связанных с путешествиями. Цифровая реклама в США выросла на 7,1%.

Зато ухудшились прогнозы для ряда европейских стран, где "антирейтинг" держат Испания и Италия. Их расходы на медиа-рекламу упали на 14% и 13% соответственно. Третье место в Индии, где рынок просядет на 12,9%.

Экономическая правда