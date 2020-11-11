МОЗ использовал только треть выделенных средств, больше всего - на врачей

На нужды Министерства здравоохранения правительство выделило более 14,3 миллиарда гривен, из которых на 6 ноября физически потрачено лишь 4,7 миллиарда. Из них 3,2 миллиарда - на доплаты врачам, но пока это 52% запланированных средств.

Об этом говорится в материале Экономической правды.

В Минздраве также сообщили, что доплаты медикам из фонда осуществляются только с 1 сентября, в связи с чем ведомство успело использовать только половину суммы.

На обеспечение лабораторий Минздрава и закупку средств индивидуальной защиты затрачено 709,7 млн грн, или 23,8% от запланированных до конца года расходов.

Еще более 800 млн будет потрачено после завершения торгов по приобретению соответствующих товаров.

Самый низкий уровень использования средств по направлению "предотвращение вспышек вируса". На оборудование для приемных отделений опорных больниц запланировано потратить 4,7 млрд грн, однако фактические расходы составили менее 4%.

В Министерстве здравоохранения утверждают, что по этой программе распределено в десятки раз больше. Однако основная часть из них будет использована только после подписания договоров.

Для приобретения аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ) предусмотрено 100 млн грн. Однако МЗ, по данным Минфина, совершил закупки только на 42 млн грн.

Единственная статья расходов, которая полностью выполнена Министерством здравоохранения - это субвенция местным бюджетам на обеспечение больниц кислородом. Все 571 млн грн из фонда уже потрачено.

Больше о том, почему МОЗ "скромно" тратит средства на борьбу с вирусом и что еще спонсирует "ковидний" фонд можно узнать в материале.

Экономическая правда