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505% годовых, вымогательство и шантаж коллекторов: что нужно знать об онлайн-кредитах

Среда, 11 ноября 2020, 11:10
 

Первый кредит - под 0%. Для получения нужны интернет, паспорт, банковская карта и несколько минут. На следующие кредиты - заоблачные процентные ставки, а за нарушение платежной дисциплины заемщик рискует столкнуться с жесткой системой выбивания долгов, основанной на запугивании, шантаже, угрозах родным и знакомым. Почему микрофинансовые организации позволяют себе так действовать?

Читайте также: 505% годовых и жесткое "выбивание" долгов: чем опасны быстрые онлайн-кредиты

Экономическая правда

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кредиты

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