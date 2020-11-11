505% годовых, вымогательство и шантаж коллекторов: что нужно знать об онлайн-кредитах

Первый кредит - под 0%. Для получения нужны интернет, паспорт, банковская карта и несколько минут. На следующие кредиты - заоблачные процентные ставки, а за нарушение платежной дисциплины заемщик рискует столкнуться с жесткой системой выбивания долгов, основанной на запугивании, шантаже, угрозах родным и знакомым. Почему микрофинансовые организации позволяют себе так действовать?

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Экономическая правда