В октябре рынок электромобилей просел на 15% – ассоциация

В октябре 2020 года украинцы купили и зарегистрировали 657 электромобилей - это на 15% меньше, чем в прошлом году, в то же время доля новых авто в приобретениях выросла до 11% против 6% годом ранее.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"Основную массу в октябрьских регистрациях автотранспортных средств на электротяге, как и раньше, составили легковые автомобили - 632 шт. (-11% к октябрю 2019г.) Количество коммерческих электромобилей, зарегистрированных за месяц - 25 шт. (-59%).

Всего за десять месяцев с начала года украинцы приобрели и поставили на учет 6309 автотранспортных средств на электротяге или на 1% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года", - говорится в сообщении.

В частности, легковых автомобилей - 6016 шт. (из них новых - только 8%), коммерческих - 292 шт. (новых - 3%) и один электробус (новый).

При этом, самым популярным электрокаром в украинцев остается Nissan Leaf (1912 зарегистрированных авто этой модели за 10 месяцев).

Далее в топ-3 Tesla Model 3 (729 авто) и Tesla Model S (676 шт).

Также в топ-5 Fiat 500e - 319 авто и Chevrolet Bolt и Tesla Model X (по 310 авто).

Экономическая правда