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Минцифры запустило англоязычную версию платформы "Дія.Бізнес"

Вторник, 10 ноября 2020, 19:55
 

Минцифры объявило о запуске англоязычной версии онлайн-платформы для предпринимателей "Дія.Бізнес".

Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.

Англоязычная версия Дія.Бізнес - по ссылке.

"Это открывает новые возможности в использовании онлайн-платформы: упрощение доступа иностранным партнерам, инвесторам, предпринимателям и стартаперам к актуальной информации по ведению бизнеса в Украине, международный B2B нетворкинг, установление выгодных форматов международного сотрудничества", - говорится в сообщении.

Англоязычную версию "Дія.Бізнес" подготовили с участием Программы развития ООН и одной из украинских школ английского языка.

Напомним:

28 февраля презентовали сервис для малого и среднего бизнеса - национальную онлайн-платформу Дія.Бізнес.

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Экономическая правда

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"Дія" Минцифра

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