Минцифры запустило англоязычную версию платформы "Дія.Бізнес"
Минцифры объявило о запуске англоязычной версии онлайн-платформы для предпринимателей "Дія.Бізнес".
Об этом сообщает пресс-служба ведомства в Telegram.
Англоязычная версия Дія.Бізнес - по ссылке.
"Это открывает новые возможности в использовании онлайн-платформы: упрощение доступа иностранным партнерам, инвесторам, предпринимателям и стартаперам к актуальной информации по ведению бизнеса в Украине, международный B2B нетворкинг, установление выгодных форматов международного сотрудничества", - говорится в сообщении.
Англоязычную версию "Дія.Бізнес" подготовили с участием Программы развития ООН и одной из украинских школ английского языка.
Напомним:
28 февраля презентовали сервис для малого и среднего бизнеса - национальную онлайн-платформу Дія.Бізнес.
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Экономическая правда
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