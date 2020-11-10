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АМКУ наложил 30 миллионов штрафа на производителей молочных продуктов

Вторник, 10 ноября 2020, 17:00

 

Антимонопольный комитет оштрафовал 5 производителей молочных продуктов за использование названия "сливочное масло" на продукции, содержащей немолочные жиры.

Об этом сообщает пресс-служба Комитета.

"Согласно госстандарта (ДСТУ 4399: 2005) масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир. Любые другие примеси - такие, как растительный жир - сразу лишают продукт названия "сливочное масло", - говорят в ведомстве.

Такая информация вводит в заблуждение потребителей и нарушает закон о защите от нечестной конкуренции.

По данным АМКУ, некоторые производители допускали долю немолочных жиров до 100%.

Сейчас сообщается о штрафе четырем предприятиям: ООО "Богодуховский молокозавод", ООО "Малороганський молочный завод", ООО "Гайсинский молокозавод", ООО "Симол".

АМКУ отмечает, что фальсификацией "молочки" занималось больше предприятий, и рассмотрение по этим делам уже завершается.

Экономическая правда

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ТЭК

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