АМКУ наложил 30 миллионов штрафа на производителей молочных продуктов
Антимонопольный комитет оштрафовал 5 производителей молочных продуктов за использование названия "сливочное масло" на продукции, содержащей немолочные жиры.
Об этом сообщает пресс-служба Комитета.
"Согласно госстандарта (ДСТУ 4399: 2005) масло должно содержать в своем составе исключительно молочный жир. Любые другие примеси - такие, как растительный жир - сразу лишают продукт названия "сливочное масло", - говорят в ведомстве.
Такая информация вводит в заблуждение потребителей и нарушает закон о защите от нечестной конкуренции.
По данным АМКУ, некоторые производители допускали долю немолочных жиров до 100%.
Сейчас сообщается о штрафе четырем предприятиям: ООО "Богодуховский молокозавод", ООО "Малороганський молочный завод", ООО "Гайсинский молокозавод", ООО "Симол".
АМКУ отмечает, что фальсификацией "молочки" занималось больше предприятий, и рассмотрение по этим делам уже завершается.
Экономическая правда
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