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В этом году за январь-сентябрь в Украине перевели более 8 миллиардов долларов

Вторник, 10 ноября 2020, 15:59

 

Так, за 9 месяцев в Украину было переведено почти 8,5 миллиарда долларов в эквиваленте, из Украины - 575 миллионов.

Об этом сообщает Нацбанк.

Из них через систему перевода средств в Украину прислали почти 2 миллиарда долларов. Это на 16% больше, чем за 9 месяцев 2019 года. Средняя сумма одного перевода в Украине выросла на 7% и составляет 390 долларов.

Перечисление через систему перевода средств из Украины также выросли. Их общая сумма составила 387 миллионов долларов, что на 41% больше прошлогодних показателей. Средняя сумма выросла на 33% и составляет 510 долларов.

Страны направления остались неизменными. Больше всего средств поступило из США, Италии, Израиля, РФ и Германии. Отправлено больше всего в РФ, Грузии, Азербайджана, Турции и Польши.

В пределах Украины объем переводов за январь-сентябрь составляет почти 180 миллиардов гривен, что на 27% больше переводы в прошлом году.

Отмечается, что почти 80% этих переводов обеспечивали три внутренние системы. 

Экономическая правда

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Нацбанк

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