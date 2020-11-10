Huawei планирует продать свой бренд Honor за 15 миллиардов долларов – СМИ

Компания Huawei планирует продать Honor - бренд бюджетных смартфонов - за 100 млрд юаней (15,2 млрд долларов) консорциуму во главе с дистрибьютором телефонов Digital China и правительством города Шэньчжэнь.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По словам собеседников агентства, из-за ограничений США на поставку Huawei компания (которая является вторым по величине производителем смартфонов в мире после Samsung) вынуждена сосредоточиться на B2B-бизнесе и телефонах высокого класса.

Кроме этого, источники указывают на небольшие ожидания относительно быстрых изменений в восприятии Соединенными Штатами Huawei как риска для безопасности.

Как пишет Reuters, соглашение будет включать почти все активы Honor, включая бренд, возможность исследований и разработок и управления цепями поставок.

По данным источников, Huawei может объявить о сделке уже в воскресенье.

При этом, главный дистрибьютор Honor - компания Digital China Group - станет первым среди 2 основных акционеров проданной компании Honor Terminal с долей около 15%.

Согласно реестру, Honor Terminal была зарегистрирована в апреле этого года и полностью принадлежит компании Huawei.

"Компания Digital China планирует профинансировать основную часть сделки с помощью банковских займов. К ним присоединятся по меньшей мере три инвестиционные компании, поддерживаемые правительством финансового и технологического центра Шэньчжэня, каждая из которых будет владеть от 10% до 15% Honor.

После продажи Honor планирует сохранить большую часть своей руководящей команды и более 7000 сотрудников и выйти на биржу в течение трех лет", - отмечает агентство.

В 3 квартале 2020 года на бренд Honor приходилось 26% всех продаж смартфонов Huawei.

Экономическая правда