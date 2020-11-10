Украинские фермы готовы вакцинировать норок от коронавируса – ассоциация

Украинские фермы заявили о готовности вакцинировать норок от вируса SARS-CoV-2, если разработчики подтвердят эффективность препаратов.

Об этом сообщает "Укринформ" со ссылкой на пресс-службу Ассоциации звероводов Украины.

"Вакцину от коронавируса начали тестировать на норках. Украинские норковые фермы готовы вакцинировать норок от вируса SARS-CoV-2, если разработчики подтвердят эффективность препаратов. Доклинические испытания вакцин в Европе уже прошли на хорьках и дали хороший результат", - отметили в Ассоциации.

Отмечается, что в настоящее время ряд вакцин проходят испытания на собаках и кошках, которые также восприимчивы к вирусу COVID-19, а в ближайшее время будут проведены исследования на норковых фермах.

Напомним:

Дания, крупнейший в мире экспортер меха норки, ранее объявила о забое всех норок в стране - от 15 до 17 млн особей на 1080 фермах - после обнаружения мутации, которая может передаваться человеку.

Дания также изолировала северный регион из-за мутированной версии коронавируса. Копенгаген предупредил, что мутация может поставить под угрозу эффективность любой будущей вакцины.

Государственный институт Дании, занимающийся инфекционными заболеваниями, заявил об обнаружении коронавируса, который мутировал у норок, у 214 человек.

Великобритания ввела запрет на въезд из Дании на фоне опасений по поводу нового штамма коронавируса, который распространился на людей от норок.

Ассоциация звероводов Украины в связи с выявлением в шести странах случаев заражения коронавирусом, связанных с фермами по разведению норок, заявила об отсутствии случаев заболевания норок COVID на украинском фермах.