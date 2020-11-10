На Белорусской АЭС подтвердили, что приостановили производство электроэнергии
На Белорусской атомной станции подтвердили, что временно остановили производство электроэнергии из-за аварии.
Об этом сообщает "Интерфакс-Запад" со ссылкой на представителя информационного центра станции.
"Производства электроэнергии на БелАЭС на данный момент нет. Накануне Минэнерго сообщило, что (для возобновления производства электроэнергии - ред.) нужна замена определенного оборудования", - заявил представитель инфоцентра.
При этом, в инфоцентре не смогли назвать предполагаемые сроки возобновления производства электроэнергии на атомной станции.
"Сейчас идет наладка оборудования, продолжаются пуско-наладочные работы, сроки возобновления производства электроэнергии пока назвать не могу", - сказал представитель инфоцентра.
Напомним:
7 ноября самопровозглашенный "президент" Беларуси Александр Лукашенко заявил, что Беларусь становится ядерной державой, поскольку там открылась атомная электростанция.
Министерство энергетики Беларуси сообщило о поломке первого энергоблока Белорусской АЭС, который был открыт 7 ноября при участии Александра Лукашенко.
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