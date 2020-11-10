Спрос на авто с пробегом вырос в 1,5 раза – ассоциация

В октябре украинскую регистрацию получили 38,8 тысяч легковых автомобилей с пробегом, ввозимых из-за границы, - это почти в 1,5 раза больше, чем годом ранее и является рекордным показателем с начала года.

Об этом сообщает ассоциация автопроизводителей Украины "Укравтопром".

"В октябре украинцы приобрели 8400 новых легковых автомобилей. Таким образом регистрации импортируемого секонд-хенда почти в 5 раз превысили рынок новых авто.

На автомобили до 5 лет пришлось 30% регистраций, те же 30% охватили автомобили, изготовленные 6-10 лет назад, иномарки, возраст которых превысил 10 лет, составили 40% октябрьских регистраций подержанных авто", - говорится в сообщении.

Отмечается, что среди подержанных иномарок украинцы отдавали предпочтение автомобилям с бензиновыми двигателями (58%), доля дизельных автомобилей - 29%.

"Каждый десятый легковой автомобиль с пробегом, который получил в прошлом месяце украинскую прописку, был с установленным газобаллонным оборудованием. На гибриды и электромобили пришлось 3% регистраций импортного секонд-хенда. Самым популярным автомобилем месяца стал Renault Megane. В октябре украинцы зарегистрировали 2423 авто этой модели, которые были в эксплуатации", - говорится в сообщении.

Также в топ-3 Volkswagen Passat, за месяц на украинские номера перешли 2022 авто этой модели.

Замыкает топ-3 Skoda Octavia (1996 растаможенных и зарегистрированных авто).

Кроме этого, в топ-5 Volkswagen Golf (1961 регистрация) и Ford Focus - 1474 шт.

Экономическая правда