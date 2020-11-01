Германия планирует поддержать бизнес при локдауне на 10 миллиардов евро
Воскресенье, 1 ноября 2020, 17:10
Немецкое правительство для поддержки бизнеса во время локдауна в ноябре планирует потратить 10 миллиардов евро.
Об этом передает Укринформ.
Право на подачу заявок имеют компании, предприятия, самозанятые лица, ассоциации и учреждения, которым запрещено вести бизнес на время ограничений.
Экономическая помощь выплачивается однократно. Сумма возмещения составляет 75 процентов оборота в ноябре 2019 для компаний, имеющих до 50 работников.
Для компаний, основанных после ноября 2019 года, при расчете объема помощи будут учитываться объемы продаж в октябре 2020 года.
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