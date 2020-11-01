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Роскошь на колесах: в Индии в 2021 году запустят туристический поезд для богатых туристов

Воскресенье, 1 ноября 2020, 13:20
 

Индийская железнодорожная корпорация планирует с января 2021 года возобновить работу своего поезда класса люкс "Золотая колесница".

Об этом сообщает ЦТС со ссылкой на The Economic Times.

Поезд будет отправляться из Бангалора и будет курсировать по трем индийским штатам.

В поезде 26 купе с двумя односпальными кроватями, 17 купе с двуспальными кроватями и 1 купе для людей с инвалидностью. 

 

Все каюты Golden Chariot оснащены такими удобствами, как ЖК-телевизор, кондиционер, Wi-Fi и ванная комната. 

Другие удобства и услуги, предоставляемые на борту, включают два богато оформленных ресторана, лаунж-бар, бизнес-центр, тренажерный зал и оздоровительный спа-центр.

 

В тариф проезда входит проживание, питание, экскурсии, входные билеты в туристические места, билеты на транспорт, чтобы добраться до них. 

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железная дорога Индия

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