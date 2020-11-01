На украинском рынке появится новый китайский бренд автомобилей

Китайская корпорация Chery Automobile в скором времени планирует завезти на украинский рынок автомобили нового бренда.

Об этом сообщает autonews.

Новый бренд называется Jetour, покорять украинский рынок компания планирует пока при помощи единственного кроссовера Jetour X70.

Издание пишет, что в компании позиционируют кроссовер, как молодежный и планируют удивить хорошей ценой.

"Но вот сообщат прайс чуть позже, во время онлайн презентации в конце ноября", - резюмировали в autonews.