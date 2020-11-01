Производство строительной продукции в сентябре выросло на 18,3%
Воскресенье, 1 ноября 2020, 10:00
Производство строительной продукции в сентябре по сравнению с августом выросло на 18,3%, а по сравнению с сентябрем 2019 году рост составил 12,5%.
Об этом Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил на своей странице в facebook.
По его словам, ключевой причиной такого роста было значительное увеличение объема строительства "инженерных сооружений", "то есть строительства дорог в рамках программы Президента "Большое строительство", - написал он.
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