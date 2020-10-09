Кабинет министров уволил главу Морадминистрации
Кабинет министров уволил Сергея Звягинцева с должности главы Государственной службы морского и речного транспорта по соглашению сторон.
Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.
Также Кабмин назначил временного и.о. главы ведомства первого заместителя Звягинцева - Андрея Глазкова.
Напомним:
В феврале 2020 Кабмин назначил Звягинцева, как временного и.о. председателя Морадминистрации. В июне правительство назначило его главой ведомства и заключило с ним контракт на период действия карантина.
В декабре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что министерство планирует перезапустить конкурс на должность председателя Госслужбы морского и речного транспорта.
Экономическая правда
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