Кабинет министров уволил главу Морадминистрации

Кабинет министров уволил Сергея Звягинцева с должности главы Государственной службы морского и речного транспорта по соглашению сторон.

Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Василий Мокан.

Также Кабмин назначил временного и.о. главы ведомства первого заместителя Звягинцева - Андрея Глазкова.

Напомним:

В феврале 2020 Кабмин назначил Звягинцева, как временного и.о. председателя Морадминистрации. В июне правительство назначило его главой ведомства и заключило с ним контракт на период действия карантина.

В декабре 2019 года министр инфраструктуры Владислав Криклий заявлял, что министерство планирует перезапустить конкурс на должность председателя Госслужбы морского и речного транспорта.

Экономическая правда