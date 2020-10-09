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Укр / Рус

Стало известно, какая профессия наиболее популярна среди украинских фрилансеров

Пятница, 9 октября 2020, 20:20
 

Самая распространённая специализация среди украинских фрилансеров — это дизайн, 32% исполнителей заняты созданием графических проектов.

Об этом сообщается в данных крупнейшего сервиса удаленной работы Freelancehunt 

Самым привлекательным заказом считается создание логотипа: на один опубликованный клиентом проект приходится до 40 откликов исполнителей. Также в числе наиболее конкурентных заказов — дизайн сайтов и визиток.

Одной из причин популярности дизайна у фрилансеров специалисты называют низкий порог входа в специальность. 

Несмотря на популярность специальности среди исполнителей, по востребованности у заказчиков дизайн находится на втором месте, уступая программированию. 42% всех заказов приходится на разработку, и вдвое меньше — на визуальные проекты. 

Кроме того, больше половины совокупного бюджета всех заказов также сосредоточено у программистов, в то время как в категории "Дизайн" — лишь 12% финансирования проектов.



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Экономическая правда
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