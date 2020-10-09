Кабмин предлагает, чтобы тарифы на "коммуналку" устанавливали местные власти
Пятница, 9 октября 2020, 19:27
Кабинет министров одобрил законопроект, который передает полномочия устанавливать тарифы на ряд коммунальных услуг от Нацкомиссии по тарифам в органы местной власти.
Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль в своем Telegram-канале.
"Правительство выполняет свои обязательства по программе с МВФ, которые имеют дедлайн этого года.
Только что мы одобрили проект закона, которым предлагаем передать полномочия устанавливать тарифы на тепловую энергию, горячую воду, водоснабжение и водоотведение от НКРЕКП к власти. Теперь ожидаем поддержку законопроекту Верховной Радой", - пишет Шмыгаль.
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