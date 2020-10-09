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Активность восстанавливается: потребление электроэнергии почти достигло уровня 2019 года

Пятница, 9 октября 2020, 18:55
 

Потребление электроэнергии в Украине в сентябре 2020 года практически сравнялось с сентябрем 2019 года (9,097 млрд кВт∙ч против 9,094 млрд кВт∙ч).

Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укрэнерго".

При этом, основными драйверами роста является население, которое увеличило потребление на 3,4%, строительная отрасль вместе с производством стройматериалов (+ 7,7% и + 5,6% соответственно), химическая и сельхозпроизводство (+ 9,8% и + 8,3% соответственно - сказывается сезон жатвы).

 

В то же время объем электропотребления крупнейшей группы промпотребителей - металлургической отрасли - сократился по сравнению с сентябрем прошлого года на 4%, или на 92,5 млн кВт∙ч.

 

Заметно в процентном отношении снизили потребление машиностроения и транспорт, что вызвано карантинными ограничениями, а также - пищевая и перерабатывающая промышленности (фактор сезонности).

 

В целом же, по прогнозам Укрэнерго, потребление электроэнергии будет находиться на уровне 2019 года, поскольку большинство отраслей экономики уже адаптировалось к работе в условиях карантина.

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энергетика

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