Активность восстанавливается: потребление электроэнергии почти достигло уровня 2019 года

Потребление электроэнергии в Украине в сентябре 2020 года практически сравнялось с сентябрем 2019 года (9,097 млрд кВт∙ч против 9,094 млрд кВт∙ч).

Об этом свидетельствуют оперативные данные "Укрэнерго".

При этом, основными драйверами роста является население, которое увеличило потребление на 3,4%, строительная отрасль вместе с производством стройматериалов (+ 7,7% и + 5,6% соответственно), химическая и сельхозпроизводство (+ 9,8% и + 8,3% соответственно - сказывается сезон жатвы).

В то же время объем электропотребления крупнейшей группы промпотребителей - металлургической отрасли - сократился по сравнению с сентябрем прошлого года на 4%, или на 92,5 млн кВт∙ч.

Заметно в процентном отношении снизили потребление машиностроения и транспорт, что вызвано карантинными ограничениями, а также - пищевая и перерабатывающая промышленности (фактор сезонности).

В целом же, по прогнозам Укрэнерго, потребление электроэнергии будет находиться на уровне 2019 года, поскольку большинство отраслей экономики уже адаптировалось к работе в условиях карантина.