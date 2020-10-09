Исполнительный директор Фонда развития предпринимательства уходит с должности

Исполнительный директор Фонд развития предпринимательства Руслан Гашев заявил, что уходит не "просто из Фонда, но и из структуры Минфина, членом которого был почти 3 года".

Об этом он сообщил в Facebook.

"Теперь официально. Сегодня заканчивается срок моего назначения на должность исполнительного директора Фонд развития предпринимательства. И я иду не просто из Фонда, но и из структуры Минфина, членом команды которого я был почти 3 года.

За это время было многое сделано. Мы создали современные организации, которые успешно работают и демонстрируют образцовую эффективность: Ukrainian Startup Fund и Ukraine Invest. Мы нашли новых партнеров за рубежом, которые стали по-другому смотреть на Украину и ее государственные институты, а это доверие. Доверие - это главный актив институтов и людей. Этот актив следует развивать и защищать через свои поступки и отношение к делу", - написал Гашев.

"Мы трансформировали Немецко-Украинский фонд в Фонд развития предпринимательства и дали ему новый толчок и вектор развития. Немного инсайда без деталей: у Фонда должен появиться еще один стратегический партнер, который готов предоставлять льготное финансирование для украинских предпринимателей. Конечно, через Фонд и банковский сектор. Мы получим первоклассную экспертизу передовой державы мира, где поддержка малого и среднего предпринимательства возведена до национальной идеи", - добавил он.

Среди достижений Фонда развития предпринимательства Гашев, в частности, назвал программу "Доступные кредиты 5-7-9%", по его словам, чистый финансовый результат Фонда в прошлом году составил 160 млн грн, а за первое полугодие этого года - 75 млн грн.

Экономическая правда