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Украинцы лидируют среди е-резидентов, открывших в Эстонии фирму

Пятница, 9 октября 2020, 12:15
 

Среди е-резидентов больше всего предприятий в Эстонии открыли граждане Украины.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на портал ERR.

В первое полугодие в Эстонии было зарегистрировано более 6200 е-резидентов. Это почти на четверть меньше, чем в тот же период прошлого года (около 8300), говорится в обзоре, подготовленном компанией RIA.com Marketplace. Более низкие цифры объясняются пандемией коронавируса.

Программа е-резидентства позволяет регистрировать в Эстонии коммерческие объединения. Наиболее активно такой возможностью пользуются граждане Украины. Если в прошлом году они зарегистрировали в Эстонии более 800 предприятий, то в этом – 1071.

"В Эстонии нет коррупции, и здесь можно вести бизнес по-честному. Это один из основных факторов, заставляющих украинцев регистрировать здесь свои предприятия. Кроме того, программа позволяет вести бизнес из любой точки мира. В Эстонии также нет подоходного налога на реинвестируемую прибыль", - перечислил причины интереса украинцев к программы э-резидентства член правления RIA.com Marketplace Артем Уманец.

В пятерку самых активных учредителей фирм в Эстонии по программе е-резидентства также вошли немцы (1043 предприятия), россияне (959 предприятий), турки (748 предприятий) и французы (729 предприятий).

Европейская правда

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компании Украина Эстония

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