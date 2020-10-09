Протекционизм в торговле может стоить мировой экономике 10 триллионов долларов

Мировая экономика может потерять 10 триллионов долларов к 2025 году, если правительства не откажутся от протекционистских мер в торговле, включая введение новых пошлин.

Об этом говорится в совместном отчете BCG и HSBC, подготовленном для лидеров G20, передает "Интерфакс-Украина".

На основе модели влияния торговых потоков на экономический рост авторы отчета под названием "Аргумент в пользу свободной торговли стоимостью 10 трлн долларов" сравнили два сценария взаимодействия между странами "большой двадцатки".

Первый подразумевает высокую свободу торговли, регулируемую установленными правилами, второй - максимально возможные торговые ограничения, включая рост импортных пошлин в среднем по миру, продолжение торговой войны между США и Китаем и принятие очень небольшого количества новых мер, направленных на упрощение процедур международной торговли.

Объем внешней торговли товарами в любом случае увеличится в 2021 году на фоне восстановления глобальной экономики после пандемии.

В 2022 году в рамках протекционистского сценария рост объема внешнеторгового оборота в стоимостном выражении прекращается, как и подъем ВВП.

Напротив, при сценарии свободной торговли темпы роста будут выше на 2,0-2,6 процентного пункта относительно базового уровня, а ВВП - на 1,8-2,3 п.п. в год.

Исследование рассматривает только международную торговлю товарами и не рассматривает торговлю услугами.

В отчете перечислены действия, которые будут способствовать оздоровлению мировой экономики в ближайшие пять лет и далее.

В их число входят усиление международных институтов, включая ВТО, чтобы они могли своевременно отвечать на новые вызовы, с которыми сталкиваются компании по всему миру.

"Кроме того, необходимо переосмысление правил международной торговли с целью создания более совершенного и практически применимого свода правил, который снижает влияние протекционизма, поддерживает открытые рынки и обеспечивает равные условия торговли во всем мире", - говорится в отчете.