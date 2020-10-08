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Зеленский пригласил британцев строить "Киев-Сити"

Четверг, 8 октября 2020, 20:27
 

Президент Владимир Зеленский призвал британских инвесторов принять участие в создании делового квартала столицы - Киев-Сити.

Об этом он заявил во время встречи с руководством Лондонской фондовой бирже и лордом-мэром лондонского Сити Уильямом Расселом.

"Мы хотели бы построить Киев-Сити - живой финансовый центр, финансовое сердце, а также район, в котором хочется работать и жить. Опыт, экспертиза и помощь лондонского Сити как ведущего мирового финансового центра были бы для нас чрезвычайно полезными", - подчеркнул Зеленский.

Также президент призвал британские финансовые круги активно использовать новые возможности для инвестирования в Украине, в частности в рамках развития рынков капитала, приватизации государственных объектов, построения финансовой инфраструктуры.

"Мы вводим новые финансовые инструменты. Мы голосуем законы, которые введут новую финансовую политику, привлекут инвестиции", - отметил Зеленский.

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Зеленский

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