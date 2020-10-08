Медиахолдинги Коломойского и Ахметова будут судиться из-за обвинения в плагиате

1+1

В ответ на заявление обвинения в плагиате от ТРК "Украина", 1+1 media сообщает о намерениях защитить в суде честь и деловую репутацию.

Об этом сообщает пресс-служба компании.

"Нам до сих пор непонятно, почему и за что нас пытаются заставить оправдываться. Как и любой другой канал в Украине, мы воспользовались своим правом приобрести и адаптировать формат, в котором видим большой потенциал.

Именно формат всемирно известного шоу Mysteries In The Spotlight, умноженный на креативность, профессионализм и собственные уникальные решения команды Big Entertaintment Shows, был со старта обречен на успех.

И мы были готовы к тому, что чрезвычайное старт и высокие рейтинги первого выпуска "Маскарад" на "1+1" не оставят никого равнодушными.

Поэтому нам обидно, что коллеги по рынку не считают нужным подбирать слова в своей реакции на достижения конкурентах ", - говорит генеральный директор 1 + 1 media Ярослав Пахольчук.

Особенностью формата шоу является противостояние двух звездных команд, которые соревнуются за право отгадать звезду, скрытую в маскарадном костюме.

Ранее ТРК Украина заявляла, что в эфире телеканала "1+1" вышла программа "Маскарад", в которой неправомерно использованы все ключевые форматные элементы всемирно известного формата "The Masked Singer", права на адаптацию которого телеканал "Украина" приобрел у компании Fremantle весной 2020 года.

"ООО "ТРК "Украина", как правообладатель формата "The Masked Singer" на территории Украины, считает, что пиратское поведение телеканала "1+1" в отношении формата "The Masked Singer" нарушает права и законные интересы телеканала "Украина".

Вопрос о нарушении прав ООО "ТРК "Украина" будет передан в суд. Также телеканал "Украина" обратится за защитой своих прав в Международную организацию по признанию и защите форматов FRAPA (Format Recognition and Protection Association)", - сообщала компания.