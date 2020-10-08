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Глава НБУ назвал идеальный лимит инвестирования в ОВГЗ

Четверг, 8 октября 2020, 16:05
 

Глава НБУ Кирилл Шевченко заявил, что максимальный показатель финансирования госдолга банковской системой для нашего рынка - 35% депозитной базы.

Об этом он сказал в интервью zn.ua.

"Есть общемировые индикаторы объемов финансирования госдолга банковской системой в процентах от депозитной базы. Так вот, 35% депозитной базы - это максимальный показатель для нашего рынка.

Сейчас он у нас составляет почти 35%. Эти почти 35% и является ответом на вопрос о том, как я к этому отношусь", - ответил Шевченко на вопрос относительно противоречия между стратегией развития госбанков, в которой говорится о необходимости уменьшения доли гособлигации в активах, и ожиданиями Минфина, который эту стратегию писал - увеличивать вложения в ОВГЗ для финансирования дефицита бюджета.

По данным Нацбанка, депозиты резидентов (физлица, юрлица, государственные органы) в банковской системе составляли 1,226 трлн грн грн на конец августа. Тогда банки владели ОВГЗ на 415 млрд грн - это дает долю ОВГЗ в 33,8% к депозитам.

По состоянию на утро 8 октября банки владели ОВГЗ на 435,5 млрд грн.

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НБУ ОВГЗ

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