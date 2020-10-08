Дело о незаконной продаже барж "Дунайского пароходства": НАБУ и СБУ проводят обыски

Детективы НАБУ совместно с ГУ КВЭД СБУ осуществляют обыски в рамках расследования возможных злоупотреблений, по которым ЧАО "Украинское Дунайское пароходство" (основано Мининфрастуктуры) нанесен ущерб в особо крупных размерах.

Об этом сообщает пресс-служба НАБУ в Facebook.

Отмечается, что обыски проходят по месту жительства физических лиц, офисов ряда компаний и других объектов.

"Речь идет о возможном незаконном отчуждении 32 лихтеров (барж), принадлежащих ЧАО "УДП", которые в дальнейшем вывезли за границу. Предыдущая правовая квалификация - ч.2 ст.364 УК Украины (злоупотребление властью или служебным положением).

Расследование указанных фактов детективы НАБУ осуществляют с ноября 2019 года", - говорится в сообщении.

Экономическая правда