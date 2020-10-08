В Украине построят дата-центр с инвестициями в 1 миллиард долларов – Минцифры

Минцифры и международный технологический холдинг TECHIIA анонсировали первый в Украине технологический проект, который решает глобальную мировую проблему в скоростной обработке данных, сотрудничество предусматривает реализацию проекта Экотехнопарка в Херсонской области.

Об этом сообщает пресс-служба Минцифры.

Отмечается, что министр цифровой трансформации Михаил Федоров и управляющий партнер холдинга TECHIIA Юрий Лазебников подписали Меморандум о сотрудничестве по развитию отрасли информационных технологий, строительства дата-центров, развития киберспорта и STEM-образования.

"Сотрудничество предусматривает реализацию проекта Экотехнопарка в Херсонской области. В его основе - дата-центр мощностью до 500 МВт, который будет выполнять функции хранения, обработки данных и 3D-рендеринга. Дата-центр планируют построить с использованием новейших технологий и с учетом заботы об окружающей среде. Тепло, которое будет выделять дата-центр, планируют утилизировать в агроферме, которая также будет частью Экотехнопарка", - говорится в сообщении.

Отмечается, что для реализации первой очереди проекта планируется привлечь не менее 200 млн долларов инвестиций в инфраструктуру. Дата-центр будет обслуживать оборудование стоимостью около 1 млрд долларов. Объект требует не менее 200 рабочих мест.

В ведомстве добавили, что поддерживают проект и будут способствовать его реализации.

"Украина - цифровая страна, в которой стремительно развиваются IT-инновации. Мы поставили перед собой цель удвоить долю IТ-сектора до 10% ВВП Украины и такое сотрудничество способствует развитию технологической экосистемы и ускорению цифровой трансформации страны. Строительство такого мощного дата-центра позволит Украине предоставлять услуги по скоростной обработке данных и создать новые рабочие места.

Уверен, что наша страна способна стать мощным IT-хабом в Центральной и Восточной Европе, привлекать международные инвестиции в Украину и укрепить наши позиции на мировой арене", - заявил Федоров.

"Экотехнопарк - это новая ниша для масштабных инвестиций в украинскую IT-отрасль. Для этого у нас есть все: удобная для крупных зарубежных клиентов география между Европой и Азией, дешевая электроэнергия, быстрый и качественный интернет. И самое главное - таланты.

Мы благодарны Министерству цифровой трансформации за поддержку и желание усиливать технологическую репутацию нашей страны", - отметил управляющий партнер холдинга TECHIIA Юрий Лазебников.

"Реализации этого проекта будет способствовать принятие законопроекта №3199 "О внесении изменений в ЗУ "О рынке электрической энергии", который позволит системным инвесторам на прозрачных условиях специального аукциона получить конкурентный тариф и заключить долгосрочный договор на поставку электрической энергии с государственными генерирующей компании.

Ведь построение этого ЦОДа общей мощностью до 500 Вт позволит максимально загрузить все шесть энергоблоков Запорожской АЭС", - добавил заместитель министра цифровой трансформации по вопросам развития IT Александр Борняков.

Среди других стратегических направлений сотрудничества министерства и компании - развитие киберспортивной инфраструктуры, в частности, строительство киберспортивных арен и гостиниц, развитие STEM-образования в Украине и реализация проектов корпоративной социальной ответственности.

Экономическая правда