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Украинский Sotheby’s: На Prozorro впервые выставили полотна украинских художников

Среда, 7 октября 2020, 20:45

На торговой площадке Prozorro.Продажи впервые выставлены полотна украинских художников.

Об этом сообщает пресс-служба Prozorro.

"Впервые на аукционы Prozorro.Продажи выставили необычайные полотна украинских художников: "Хутор" Сергея Васильковского и "Девушка в белом костюме" Лазаря Воловика", - отметили в Prozorro.Продажи.

 

Основали этот проект Национальная Электронная Биржа и Международный фонд "Империя искусств".

Как отметила генеральный директор Фонда Юлия Коломиец, прозрачная система электронных аукционов выбрана не просто так.

"Через Prozorro.Продажи уже реализовано лотов на сумму 30 млрд грн, а участие в торгах приняли более 22 тысяч человек. Кроме того, мы видим, что именно в этой системе есть хорошая конкуренция, которая соответственно влияет на цену продажи. Уверены, что на прозрачном аукционе государственного значения нам удастся продать эти произведения искусства по лучшей цене", - отметила она.

 

Prozorro.Продажи - государственное предприятие, которое администрирует электронную систему аукционов, предназначенную для продажи государственного имущества. 

В отличие от площадки Prozorro, которая специализируется на электронных закупках, специализация Prozorro.Продажи - электронные продажи.

Экономическая правда

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Prozorro

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