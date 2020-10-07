Глава Минэнерго инициирует рост доходов облэнерго за счет потребителей – СМИ

Ольга Буславец

И.о. министра энергетики Ольга Буславец инициировала повышение доходности облэнерго путем увеличения одного показателя при расчете тарифов на электроэнергию, что может привести к увеличению стоимости электроэнергии для конечных потребителей.

Об этом сообщает программа "Схеми".

В распоряжении журналистов оказалось письмо Буславец от 28 сентября на имя премьер-министра Дениса Шмыгаля, в котором она просит дать поручение независимому органу - Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сферах энергетики и коммунальных услуг пересмотреть утвержденные в августе "ставки доходности" на "старую" базу активов для операторов систем распределения электроэнергии (облэнерго), увеличив их с 3% до 6%.

Двукратное увеличение ставки доходности "на старую базу" (то есть на то имущество, которое уже есть на балансе облэнерго), по мнению Буславец, позволит улучшить техническое состояние сетевой инфраструктуры и безопасности поставок электроэнергии потребителям, а также упростить и удешевить стоимость присоединения новых электроустановок к электрическим сетей.

"Принятые НКРЭКУ долгосрочные параметры регулирования, в частности, установление нормы дохода на "старую" регуляторную базу активов до 3%, не способствуют соответствующему привлечению инвестиций для развития сетей и, соответственно, удешевлению стоимости присоединения к ним", - отмечает Буславец.

1 октября Шмыгаль дал поручение в недельный срок рассмотреть письмо Буславец.

Председатель НКРЭКУ Валерий Тарасюк сообщил, что расценивает действия Буславец как "давление на НКРЭКУ". По его словам, если произойдет рост ставки доходности с 3%, которую утвердила НКРЭКУ, до 6%, на которых настаивает Минэнерго, это приведет к увеличению доходов облэнерго суммарно на 10 млрд гривен в год.

"Эти деньги облэнерго будут собирать со всех потребителей, в первую очередь - по промышленности направления. Так же это почувствуют на себе и небытовые потребители, то есть население, потому что рост тарифов будет заложен промышленностью в стоимость товаров", - отметил он.

26 августа НКРЭКУ приняла постановление, которым предусмотрено введение с 1 января 2021 стимулирующего тарифообразования для операторов систем распределения (облэнерго). Тогда ставки доходности на новую базу активов облэнерго утвердили на уровне 16,74%, а на "старую" базу - 3%.

В Украине существуют 25 облэнерго - компаний, которые поставляют украинцам электроэнергию. Владельцами облэнерго являются структуры, связанные с Ринатом Ахметовым и Игорем Коломойским, Виктором Медведчуком, Григорием Суркисом, Сергеем Левочкиным и Юрием Бойко, российским бизнесменом Константином Григоришиным и бизнес-группой VS Energy россиян Александра Бабакова, Евгения Гинера и Михаила Воеводина.

ОБНОВЛЕНО

По сообщению пресс-службы Минэнерго, запрос от журналистов "Схем" они получили за две минуты до публикации новости. Там сообщают, что в настоящем письме Ольги Буславец к премьер-министру не указываются цифры поднятия ставок, в том числе и касательно 6%.

"Вместе с тем такие цифры были ранее озвучены Нацсоветом реформ и в частности Михаилом Саакашавли, который аргументировал необходимость таких мер удешевлением, а не удорожанием тарифов", - заявили в министерстве.

"Реформа подключения к электросетям - это давнее требование украинского бизнеса. Мы хотим ускорить эту процедуру для новых бизнесов в три раза! Предлагается снижение стоимости присоединений к электросетям путем усиления инфраструктуры электросетей энергораспределительными компаниями. А также путем пересмотра параметров возврата инвестиций на существующие активы в стимулирующем тарифообразовании для электросетевых компаний... Нацсовет реформ поддержал единогласно", - отмечали в Нацсовете реформ.

Минэнерго настаивает на внедрении стимулирующего тарифообразования "в соответствии со стратегическими целями Украины и курса, определенного президентом и премьер-министром, ведь оно может влиять на позицию Украины в рейтинге легкости ведения бизнеса Doing Business".

"Ключевая проблема, которая значительно усложняет и удорожает процесс присоединения новых электроустановок, - изношенность сетевой инфраструктуры. Из-за систематического недофинансирования отрасли проектный ресурс значительной части энергохозяйства операторов систем распределения уже исчерпан. Износ основных фондов по различным ОСР составляет 50% - 80%", - говорится в сообщении.

"Для эффективной модернизации электросетей и электрооборудования необходимо привлечь достаточный финансовый ресурс. Это возможно путем внедрения эффективной системы RAB-тарифов. НКРЭКУ были утверждены параметры RAB-регулирования, отдельно на старую и новую базу активов в объеме 3% и 16,7% соответственно, которые не позволяют аккумулировать достаточный финансовый ресурс для решения накопившихся годами проблем в отрасли. в то же время Минэнерго предложило вариант RAB-регулирования, предусматривающего применение показателя средневзвешенной стоимости привлеченного капитала в соответствии с общепринятой мировой практикой стимулирующего тарифообразования", - заявили в Минэнерго.