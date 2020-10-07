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Пассажиропоток "Борисполя" упадет до уровня 2009 года – Рябикин

Среда, 7 октября 2020, 19:40
 

Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" за 9 месяцев 2020 года составил 4,06 миллиона пассажиров, что на 65% меньше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба аэропорта.

По итогам сентября международный аэропорт "Борисполь" обслужил 554,5 тыс пассажиров, что на 66% меньше, чем за аналогичный период прошлого года.

"Высокий сезон 2020 года для авиационной отрасли закончился. В связи с ограничениями, принятыми правительством Украины в августе этого года, не только хасидская программа не состоялась в сентябре, но мы также недополучили 30% пассажиропотока", - заявил генеральный директор Международного аэропорта "Борисполь" Павел Рябикин.

По его словам, хабовая модель работы стала нереалистичной - аэропорт не досчитается около 3 млн трансфертных пассажиров. 

"Пассажиропоток аэропорта "Борисполь" за 2020 год упадет до уровня 2009 года, что приведет к кратному снижению доходов МА "Борисполь" по сравнению с 2019 годом" - добавил Рябикин.

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Экономическая правда

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Борисполь авиа

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