Украинский мед и мясо будут экспортировать в Иорданию
Украинские экспортеры мяса и мясопродуктов имеют возможность начать продажи продукции в Иорданию. В этом заинтересована одна из крупных сетей розничной торговли страны "Cozmo".
Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пишет agronews.ua.
"По информации посольства Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве руководство иорданской сети супермаркетов "Cozmo" заинтересовано в расширении номенклатуры товаров украинского производства, в частности, за счет: органических продуктов, меда, изделий из мяса и тому подобное. В то же время перспектива и возможность создания в магазинах промостенд с украинскими товарами.
Это предложение требует проработки поставки пробной партии различных товаров украинского производства в Иордании ", - говорится в сообщении Минэкономики.
Производители, заинтересованные в экспорте продукции в Иорданию, должны обратиться к представителям министерства до 9 октября.
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