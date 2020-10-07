Украинский мед и мясо будут экспортировать в Иорданию

Украинские экспортеры мяса и мясопродуктов имеют возможность начать продажи продукции в Иорданию. В этом заинтересована одна из крупных сетей розничной торговли страны "Cozmo".

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития экономики, торговли и сельского хозяйства, пишет agronews.ua.

"По информации посольства Украины в Иорданском Хашимитском Королевстве руководство иорданской сети супермаркетов "Cozmo" заинтересовано в расширении номенклатуры товаров украинского производства, в частности, за счет: органических продуктов, меда, изделий из мяса и тому подобное. В то же время перспектива и возможность создания в магазинах промостенд с украинскими товарами.

Это предложение требует проработки поставки пробной партии различных товаров украинского производства в Иордании ", - говорится в сообщении Минэкономики.

Производители, заинтересованные в экспорте продукции в Иорданию, должны обратиться к представителям министерства до 9 октября.