Госгеонедра не продлили разрешение компании с орбиты Медведчука на добычу золота в Закарпатье - "Схемы"

Государственная служба геологии и недр не продлила право на добычу золота в Закарпатской области ООО "Мармарош", долей в котором владеет жена Виктора Медведчука, потому, что компания не оплатила сбор за продление действия спецразрешения на пользование недрами.

Об этом говорится в ответе ведомства на инфозапрос программы "Схемы" (проект Радио Свобода и UA: Первый).

"В связи с неуплатой сбора за продление срока действия специального разрешения на пользование недрами приказом Госгеонадр от 16.12.2019 №483 с .. продлении срока действия специального разрешения на пользование недрами от 23.02.2012 №4104, предоставленного ООО" Мармарош ", - говорится в документе.

В 2012 году компания получила специальное разрешение сроком на четыре года для геологического изучения недр, в том числе опытно-промышленной разработки месторождений полиметаллических руд (в том числе золота) участка "Гаврищук" в Раховском районе на Закарпатье.

Это привело активные протесты местных жителей.

В 2016 году ООО "Мармарош" решило продлить срок действия спецразрешения через суд. И Окружной административный суд Киева частично удовлетворил административный иск компании. Суд постановил "обязать Государственную службу геологии и недр Украины издать приказ о продлении на 4 года, то есть до 6 декабря 2020".

Опираясь на это решение, в августе 2019 глава Государственной службы геологии и недр издал приказ №281, которым приказал продолжить специальное разрешение ООО "Мармарош" до 6 декабря 2020 года. Однако специальное разрешение так и оставался недействительным.

Согласно данным Единого государственного реестра юридических лиц, соучредителем ООО "Мармарош" является кипрская компания "Леронзор Трейдинг ЛТД".

В своей декларации Виктор Медведчук указал, что бенефициарным владельцем "Леронзор Трейдинг ЛТД" является его жена, телеведущая Оксана Марченко. Руководителем ООО "Мармарош" является Вячеслав Гук.

В 2019 году он баллотировался в народные депутаты по 71 округу (Закарпатье с центром в городе Хуст) от ОПЗЖ, однако проиграл гонку.

В комментарии журналистам "Схем" Вячеслав Гук отметил, что пока в компании не решили, стоит ли продолжать разработку месторождения, и "что-то более или менее известно будет уже после (местных - ред.) выборов", которые должны состояться 25 октября .