Фонд госимущества выставил на продажу уже 7-й завод "Укрспирта"
Среда, 7 октября 2020, 14:23
Фонд государственного имущества объявил о проведении cьомого аукциона объектов спиртовой отрасли - Лужанского МПД (объект ГП "Укрспирт"), который состоится 29 октября 2020 года. Стартовая цена - 17,3 млн грн.
Об этом сообщает пресс-служба Укрспирта.
Лужанское МПД находится в Черновицкой области и выставлено на приватизационный аукцион седьмым из перечня объектов ГП "Укрспирт".
Подробную информацию об этом объекте можно получить по ссылке.
Торги будут проходить на площадке Prozorro.Продажи.
Экономическая правда
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