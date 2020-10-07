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Фонд госимущества выставил на продажу уже 7-й завод "Укрспирта"

Среда, 7 октября 2020, 14:23
 

Фонд государственного имущества объявил о проведении cьомого аукциона объектов спиртовой отрасли - Лужанского МПД (объект ГП "Укрспирт"), который состоится 29 октября 2020 года. Стартовая цена - 17,3 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Укрспирта.

Лужанское МПД находится в Черновицкой области и выставлено на приватизационный аукцион седьмым из перечня объектов ГП "Укрспирт".

Подробную информацию об этом объекте можно получить по ссылке.

Торги будут проходить на площадке Prozorro.Продажи.

Экономическая правда

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