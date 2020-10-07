За 9 месяцев поставки газа в Украину увеличились на 28% — Оператор ГТС

За 9 месяцев 2020 года Оператор ГТС Украины протранспортировал 14,8 млрд кубометров газа из Европы в Украину по заказу своих клиентов - это на 28% больше, чем за аналогичный период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба Оператора ГТС Украины в Facebook.

"За последние пять лет это рекордный объем поставок голубого топлива из ЕС. Замечу, что в Украину импортируется только треть от ввезенного газа. Остальное на заказ трейдеров идет в подземные хранилища газа.

Дополнительные объемы на хранении усиливают энергетическую безопасность государства и возможности для внутреннего рынка, так как в случае необходимости позже украинские трейдеры смогут договориться с владельцем о покупке этого газа, который уже находится на нашей территории", - заявил гендиректор ОГТСУ Сергей Макогон.

Всего за 9 месяцев 2020 импорт составил:

из Словакии - почти 9,7 млрд куб. м (+ 33%);

из Венгрии - почти 3,7 млрд куб. м (+ 14%);

из Польши - почти 1,5 млрд куб. м (+ 33%).

"С ноября 2015 года голубое топливо поступает в Украину по контрактам исключительно из стран Европейского Союза. Украина не имеет контракта на поставку газа из Российской Федерации", - добавили в компании.

Экономическая правда