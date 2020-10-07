По состоянию на конец июля 2020 года совокупное состояние всех долларовых миллиардеров мира достигло рекордных 10,2 трлн долларов благодаря V-образному восстановлению стоимости активов.

Об этом свидетельствуют результаты исследования компании PwC и банка UBS, передает "Интерфакс-Украина".

Отмечается, что предыдущий пик в 8,9 трлн долларов зафиксировали в 2017 году.

При этом, количество долларовых миллиардеров увеличилось до 2,189 тыс сравнению с 2,158 тиис в 2017 году.

"Поскольку это исключительный год, мы решили еще больше расширить объем нашего исследования и выйти за стандартные временные рамки анализа, чтобы учесть восстановление фондового рынка после краха, вызванного COVID-19 в марте 2020 года", - говорится в исследовании.

Авторы исследования добавляют, что в течение марта-июня богатые люди потратили на борьбу с пандемией COVID-19 больше, чем когда-либо раньше.

В частности, более 200 миллиардеров публично объявили о выделении совокупности более 7,2 млрд долларов, в том числе в виде финансовых пожертвований (5,5 млрд долларов), а также промышленных товаров и оборудования.