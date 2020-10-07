Авиатрафик в воздушном пространстве Украины в сентябре упал на 56%

В сентябре 2020 года "Украэрорух" обеспечил аэронавигационным обслуживанием 14 959 рейсов - это на 56,6% меньше, чем за соответствующий период 2019 года.

Об этом сообщает пресс-служба "Украэроруха" в Facebook.

"Украинские авиакомпании выполнили 6 100 рейсов (на 43,6% меньше, чем в сентябре прошлого года), иностранные авиакомпании - 8 859 рейсов (-62,6%).

Распределение полетов по типам: 2 710 выполненных в сентябре рейсов - внутренние (-0,3% по сравнению с сентябрем 2019), 7 017 - международные (-55,4%), 5 232 - транзитные (-67,4%)" , - говорится в сообщении.

В ведомстве напомнили, что в сентябре в Украине действовал запрет на пересечение границы для иностранных граждан, что отразилось прежде всего на количестве международных рейсов.

Динамика авиатрафика в воздушном пространстве Украины в 2020 году: июнь - 4 584 рейса, июль - 12 195 рейсов, август - 16 690 рейсов и сентябрь - 14 959 рейсов.

"Как отмечают эксперты Евроконтроля, процент уменьшения количества рейсов в воздушном пространстве Европейского региона в сентябре достиг 54%, тогда как апопрельским прогнозом ожидалось, что эта цифра составит всего 40%.

Принимая во внимание уменьшение спроса на перелеты в период зимней навигации, а также продолжение карантинных ограничений пересечения границы во многих странах мира, можно спрогнозировать, что восстановление интенсивности полетов до конца года будет существенно медленнее, чем прогнозировалось в начале карантина", - добавили в "Украэрорухе".

Экономическая правда