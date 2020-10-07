В 2021 году количество крупных налогоплательщиков сократится на 20% – Налоговая

Государственная налоговая служба утвердила реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год, в который вошли 1375 субъектов хозяйствования - по сравнению с реестром на 2020 год количество предприятий сократилось на 254 плательщика.

Об этом сообщает пресс-служба Налоговой в Facebook.

"Это связано с изменением критериев отнесения налогоплательщиков к категории крупных, что предусмотрено Законом № 466.

Так, согласно Налоговому кодексу Украины, крупный налогоплательщик - это, в частности, юридическое лицо, у которого объем дохода от всех видов деятельности за последние четыре последовательных налоговых (отчетных) квартала превышает эквивалент 50 млн евро, или общая сумма налогов, сборов, платежей , уплаченных в госбюджет (кроме таможенных платежей) за такой же период превышает эквивалент 1,5 миллиона евро", - пояснили в ведомстве.

Ранее общая сумма налогов, сборов, платежей, уплаченных в госбюджет, составляла 1 млн евро налоговых и таможенных платежей.

"Включение предприятий в Реестр крупных налогоплательщиков на 2021 год уже проходило по обновленным критериям.

В новый реестр не попали 535 плательщиков, которые сегодня обслуживаются в Офисе крупных налогоплательщиков ГНС и находятся в Реестре - 2020. Зато Реестр - 2021 пополнился 281 новым крупным плательщиком, из которых, в частности, 94 - предприятия торговли, 27 - финансовые и страховые учреждения", - говорится в повидомленнни.

Экономическая правда