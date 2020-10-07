Финучреждения будут обязаны раскрывать полную стоимость микрокредитов – НБУ

Президент Владимир Зеленский подписал закон, обязывающий финансовые учреждения раскрывать полную стоимость кредитов, суммой меньше минимальной заработной платы (на сегодня - 5 тыс грн) и сроком до одного месяца.

Об этом сообщает пресс-служба Нацбанка.

Также этот закон устанавливает максимальную планку санкций, которые финансовое учреждение может начислить клиенту в случае просрочки выплат по кредиту. Документ вступит в силу через три месяца со дня его опубликования.

"Закон - это еще один шаг для усиления защиты прав граждан, пользующихся потребительскими кредитами. Большинство займов, которые граждане берут в небанковских финансовых учреждениях, - незначительные по размеру и краткосрочные. В 2019 году средняя сумма кредита физического лица составляла 3711 грн.

Так как требования к раскрытию информации не распространялись на так называемые микрокредиты, граждане имели немало проблем. Среди основных - непонимание полной стоимости кредита и санкций в случае просрочки, которые могли утроить или даже увеличить долг человека в десятки раз", - отметила руководительница Управления защиты прав потребителей финансовых услуг Национального банка Ольга Лобайчук.

"После того, как закон вступит в силу, финансовые компании будут обязаны указывать реальную годовую процентную ставку по микрокредитам, которая включает все без исключения затраты клиента. В том числе и в рекламе. Будет запрещено указывать процентные ставки на уровне 0% или 0,01% , которые могут действовать в течение короткого льготного периода, что приводит к неправильному пониманию стоимости кредита потребителем и может поставить заемщика в трудное финансовое положение.

Договор микрокредита должен будет содержать полную информацию о займе, а именно: полную процентную ставку, наличие дополнительных и сопутствующих услуг, ориентировочную общую стоимость кредита, график платежей, информацию о санкциях в случае просрочки и прочее. Также финансовой компании запрещено менять условия договора в одностороннем порядке", - пояснили в НБУ.

При этом, финансовые компании не будут обязаны предоставлять клиентам паспорт кредита перед подписанием договора, если речь идет о займе суммой, не превышающей минимальную зарплату. Такое обязательство есть только для кредитов свыше минимальную зарплату.

Однако НБУ планирует установить требование к финансовым компаниям размещать существенные характеристики кредитных продуктов (в том числе микрокредитов) на своих сайтах, тем самым обеспечивая своевременное предоставление полной, точной и достоверной информации о финансовых услугах.

После того, как закон вступит в силу, появится максимальная планка штрафов и пени - двойная сумма кредита. В то же время такое ограничение не может увеличиваться по договоренности сторон (даже если такое условие предусмотрено в договоре).

Также закон предусматривает, что в случае просрочки ставка по микрокредитом не может меняться в худшую для клиента сторону.

Экономическая правда