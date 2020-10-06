Нацбанк создал департамент надзора за рынком небанковских финуслуг
Нацбанк принял решение о создании Департамента надзора за рынком финуслуг - через трансформацию Департамента надзора за страховым рынком.
Об этом сообщает пресс-служба НБУ.
В НБУ добавили, что Департамент надзора за страховым рынком был создан в результате внутренней трансформации структуры Национального банка в пределах проекта "сплит". Департамент будет осуществлять пруденциальный надзор за рынком небанковских учреждений
Главные функции Департамента:
- безвыездный надзор на индивидуальной и консолидированной основе;
- оперативное реагирование на факты нарушения участниками рынка требований законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка, применение адекватных мер воздействия;
- определение при осуществлении надзора связанных с небанковскими учреждениями лиц и осуществления контроля за операциями с такими лицами;
- контроль за соблюдением небанковскими учреждениями требований законодательства Украины по вопросам проведения внутреннего и внешнего аудита.
В состав департамента войдут три управления и один отдел:
- управления надзора за страховым рынком;
- управления надзора за кредитными союзами;
- управления надзора за финансовыми компаниями;
- отдел внедрения надзорных процедур.
Департамент входит в блок "пруденциального надзора", куратором которого по вертикали подчинения является первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.
Экономическая правда
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