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Нацбанк создал департамент надзора за рынком небанковских финуслуг

Вторник, 6 октября 2020, 18:07
 

Нацбанк принял решение о создании Департамента надзора за рынком финуслуг - через трансформацию Департамента надзора за страховым рынком.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ.

В НБУ добавили, что Департамент надзора за страховым рынком был создан в результате внутренней трансформации структуры Национального банка в пределах проекта "сплит". Департамент будет осуществлять пруденциальный надзор за рынком небанковских учреждений

Главные функции Департамента:

  • безвыездный надзор на индивидуальной и консолидированной основе;
  • оперативное реагирование на факты нарушения участниками рынка требований законодательства и нормативно-правовых актов Национального банка, применение адекватных мер воздействия;
  • определение при осуществлении надзора связанных с небанковскими учреждениями лиц и осуществления контроля за операциями с такими лицами;
  • контроль за соблюдением небанковскими учреждениями требований законодательства Украины по вопросам проведения внутреннего и внешнего аудита.

В состав департамента войдут три управления и один отдел:

  • управления надзора за страховым рынком;
  • управления надзора за кредитными союзами;
  • управления надзора за финансовыми компаниями;
  • отдел внедрения надзорных процедур.

Департамент входит в блок "пруденциального надзора", куратором которого по вертикали подчинения является первый заместитель главы Национального банка Екатерина Рожкова.

Экономическая правда

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НБУ

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