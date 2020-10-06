Минфин: Минобразования с Приватбанком вернули уже 70% средств за пробное ВНО

По состоянию на 1 октября 2020 года Минобразования совместно с Приватбанком вернули 36 млн 688 тыс грн за пробное ВНО, это 69,9% от общей суммы (52 млн 450 тыс грн).

Об этом сообщает пресс-служба Минфина.

Отмечается, что по состоянию на 1 октября средства вернули 149 тыс. 611 участников.

"Средства выплачиваются на безвозвратной основе из Фонда борьбы с болезнью COVID-19 и ее последствиями, которые были направлены в АО КБ "Приватбанк" для их возвращения 218 тыс. 663 участников.

Проведение выплат происходит в период с 1 июля по 1 декабря 2020 года через отделение Приватбанка", - говорится в сообщении.

Напомним:

По состоянию на 1 сентября Минобразования совместно с Приватбанком вернули деньги за пробное ВНО 132 тыс 218 участникам на 32,73 млн грн.

Из-за ухудшения эпидемиологической ситуации пробное ВНО проходило 15 и 17 июня дома онлайн, а не в учебных заведениях. Решение об отмене пробного ВНО в учебных заведениях правительство приняло из-за роста количества больных COVID-19, также решили вернуть плату за тестирование.

Экономическая правда