Зарядные станции Tesla Supercharger появятся в Украине не ранее 2022 года

autogeek

Tesla не планирует строить в Украине зарядные станции для электрокаров Supercharger до 2022 года, новые сроки строительства пока неизвестны.

Об этом сообщает autogeek со ссылкой на эксперта транспортных инноваций в Офисе реформ при Министерстве инфраструктуры Марину Китину.

"Как бы ни прискорбно было это признавать, но в частной переписке сотрудник компании Tesla Стивен Альтман-Ричер (из департамента развития бизнеса) сообщил нам, что компания не намерена строить в Украине зарядные станции Tesla Supercharger до 2022 года, несмотря на планы сделать это значительно раньше", - сообщила Китина.

О планах установить электрозаправки Tesla в Украине стало известно еще в декабре 2018 года, когда Украина была включена в карты развития сети Supercharger.

Даже Маск подтвердил информацию о намерениях компании уже в 2019 году заряжать электромобили по всей Европе "от Ирландии до Киева"

На карте Tesla Supercharger обозначены две серые точки на карте Украины autogeek

Также в начале 2020 года появилось сообщение об уже решенном вопросе установления этих станций для подзарядки электромобилей.

Экономическая правда