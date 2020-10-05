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Зарядные станции Tesla Supercharger появятся в Украине не ранее 2022 года

Понедельник, 5 октября 2020, 18:15
 
autogeek

Tesla не планирует строить в Украине зарядные станции для электрокаров Supercharger до 2022 года, новые сроки строительства пока неизвестны.

Об этом сообщает autogeek со ссылкой на эксперта транспортных инноваций в Офисе реформ при Министерстве инфраструктуры Марину Китину.

"Как бы ни прискорбно было это признавать, но в частной переписке сотрудник компании Tesla Стивен Альтман-Ричер (из департамента развития бизнеса) сообщил нам, что компания не намерена строить в Украине зарядные станции Tesla Supercharger до 2022 года, несмотря на планы сделать это значительно раньше", - сообщила Китина.

О планах установить электрозаправки Tesla в Украине стало известно еще в декабре 2018 года, когда Украина была включена в карты развития сети Supercharger.

Даже Маск подтвердил информацию о намерениях компании уже в 2019 году заряжать электромобили по всей Европе "от Ирландии до Киева"

На карте Tesla Supercharger обозначены две серые точки на карте Украины
На карте Tesla Supercharger обозначены две серые точки на карте Украины
autogeek

Также в начале 2020 года появилось сообщение об уже решенном вопросе установления этих станций для подзарядки электромобилей.

Экономическая правда

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