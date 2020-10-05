Клиенты могут проходить верификацию за 2 клика через "Дію" – Приватбанк

Клиенты Приватбанка могут проходить обязательную по законодательству верификацию или актуализацию собственных данных за два клика через приложение госуслуг Действие.

Об этом сообщил председатель правления Приватбанка Петр Крумханзл, передает пресс-служба банка.

По словам Крумханзла, банк активно поддерживает этот проект, который позволяет вместе строить Украину мечты - страну инновационных технологий.

"Представленная сегодня командой Министерства цифровой информации технология шеринга документов в обновленном приложении Дія позволяет свести верификацию клиентов к автоматической процедуре. Любой наш клиент может сформировать и передать банку электронный пакет документов с помощью этого приложения. Два клика. Ничего не нужно никуда нести", - пояснил он.

"Отныне для актуализации данных в Приватбанке клиенту нужно только открыть документ в Дії и перевернуть на бок со штрихкодом. После того, как менеджер банка сканирует соответствующий код, Дія автоматически запрашивает разрешение и формирует цифровую копию документа с электронной подписью и передает ее банку.

Также клиенты Приватбанка отныне могут предъявлять цифровой паспорт вместо оригинала. Сотрудник банка верифицирует документ с Дії через QR-код", - говорится в сообщении.

Экономическая правда