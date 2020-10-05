ЕБРР предоставил агрохолдингу "Астарта" 10 миллионов долларов кредита

Европейский банк реконструкции и развития предоставил агрохолдингу "Астарта" 10 млн долларов кредита на пополнение оборотного капитала, утвержденного в 2018 году.

Об этом говорится в пресс-релизе ЕБРР.

Отмечается, что двухлетний кредит поможет компании в реализации ее планов, связанных с внедрением точного земледелия, в частности с обработкой более 230 тыс га земель, деятельностью сахарных заводов и других предприятий.

"Астарта" применяет эти современные сельскохозяйственные технологии для улучшения урожайности сельскохозяйственных культур и уменьшение использования минеральных удобрений на 15 процентов.

В рамках этого проекта компания предлагает выпускникам школ и студентам, желающим работать в агробизнесе, специализированную учебную программу", - говорится в сообщении.

"Астарта" - вертикально интегрированный агропромышленный холдинг, осуществляет деятельность в восьми областях Украины. В его состав входят восемь сахарных заводов, агрохозяйства с земельным банком около 230 тыс га, молочные фермы, семь элеваторов, биогазовый комплекс и завод по переработке сои в Полтавской области.

В 2019 году "Астарта" получила 1,69 мл евро чистой прибыли против 18,26 млн евро ущерба в 2018 году, выручка выросла на 20,4% до 448,01 млн евро.