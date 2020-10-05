УЗ и Visa хотят запустить бесконтактную оплату в электричках и создать "лаунж-зоны" на вокзалах

"Укрзализныця" и международная платежная система Visa планируют запустить "пилот" безналичной оплаты проезда в электричках, разработать чат-бота для продажи билетов и создать "лаунж-зоні" на ключевых вокзалах.

Об этом шла речь во время рабочей встречи представителей "Укрзализныци" и "Виза Украина", которая состоялась 2 октября в Киеве.

Для реализации "пилота" выбрали два популярных направления Киев - Фастов и Киев - Святошино. На ряде станций, в частности, планируется установить турникетные системы и терминалы по продаже билетов. В случае успешной реализации проект планируется распространять и на других пригородных направлениях.

"Наши партнеры по VISA имеют технические решения, которые позволяют запустить этот сервис уже в начале следующего года. Пассажиры получат возможность оплачивать проезд бесконтактно карточкой, или даже по телефону, и не стоять в очередях в билетную кассу.

Преимущества получит и железная дорога, которая сможет хотя бы частично побороть проблему "зайцев", - рассказал директор филиала "Пассажирская компания" Александр Перцовский.

В УЗ также рассчитывают, что у пассажиров уже в течение нескольких месяцев появится возможность в различных мобильных мессенджерах узнавать информацию о расписании движения поездов, осуществлять оплату проезда, получать справочную информацию и другие услуги.

Третье направление сотрудничества по созданию так называемых лаунж-зон на ключевых вокзалах, как отметили участники встречи, для реализации потребует гораздо больше времени и финансово-технических ресурсов по сравнению с другими проектам.

"К сожалению, не все так просто, IT-инфраструктура железной дороги пока достаточно запутанная и имеет много устаревших систем. Нужно разобраться, как с ними можно совместить новейшие платежные сервисы.

Но мы хотим двигаться быстро. Благодарны за сотрудничество наших партнеров VISA и надеемся, что наша коллаборация будет иметь положительный эффект для двух компаний", - прокомментировал Перцовский.

Экономическая правда